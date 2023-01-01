وون كوري جنوبي إلى كرونة آيسلندية

تحويل KRW إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
101.67 isk

1.00000 KRW = 0.10167 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:49 UTC
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KRW إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066688.67131.436231.658790.963318.2837
1GBP1.1535411.2304102.2891.65681.913531.111221.0915
1USD0.937550.812744183.13451.346551.555210.9031517.142
1INR0.01127760.009776250.012028710.01619720.01870720.01086370.206196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Icelandic Króna
1 KRW0.10167 ISK
5 KRW0.50835 ISK
10 KRW1.01670 ISK
20 KRW2.03340 ISK
50 KRW5.08350 ISK
100 KRW10.16700 ISK
250 KRW25.41750 ISK
500 KRW50.83500 ISK
1000 KRW101.67000 ISK
2000 KRW203.34000 ISK
5000 KRW508.35000 ISK
10000 KRW1016.70000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / وون كوريا الجنوبية
1 ISK9.83571 KRW
5 ISK49.17855 KRW
10 ISK98.35710 KRW
20 ISK196.71420 KRW
50 ISK491.78550 KRW
100 ISK983.57100 KRW
250 ISK2458.92750 KRW
500 ISK4917.85500 KRW
1000 ISK9835.71000 KRW
2000 ISK19671.42000 KRW
5000 ISK49178.55000 KRW
10000 ISK98357.10000 KRW