2,000 وون كوري جنوبي إلى كرونة آيسلندية
حوّل KRW إلى ISK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KRW إلى ISK،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى ISK متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KRW إلى ISK اليوم
|KRW
|ISK
|1000 KRW
|87.12 ISK
|2000 KRW
|174.23 ISK
|5000 KRW
|435.58 ISK
|10000 KRW
|871.16 ISK
|20000 KRW
|1,742.31 ISK
|30000 KRW
|2,613.47 ISK
|40000 KRW
|3,484.62 ISK
|50000 KRW
|4,355.78 ISK
|60000 KRW
|5,226.93 ISK
|45000000 KRW
|3,920,197.50 ISK
|75000000 KRW
|6,533,662.50 ISK
|78000000 KRW
|6,795,009 ISK
|100000000 KRW
|8,711,550 ISK
|330000000 KRW
|28,748,115 ISK
|500000000 KRW
|43,557,750 ISK
|1800000000 KRW
|156,807,900 ISK
|1900000000 KRW
|165,519,450 ISK
|10000000000 KRW
|871,155,000 ISK
|15200000000 KRW
|1,324,155,600 ISK
|36100000000 KRW
|3,144,869,550 ISK
|45600000000 KRW
|3,972,466,800 ISK
|ISK
|KRW
|1 ISK
|11 KRW
|5 ISK
|57 KRW
|10 ISK
|115 KRW
|20 ISK
|230 KRW
|50 ISK
|574 KRW
|100 ISK
|1,148 KRW
|250 ISK
|2,870 KRW
|500 ISK
|5,740 KRW
|1000 ISK
|11,479 KRW
|2000 ISK
|22,958 KRW
|5000 ISK
|57,395 KRW
|10000 ISK
|114,790 KRW