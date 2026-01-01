500 كرونة آيسلندية إلى وون كوري جنوبي

حوّل ISK إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 ISK = 11.42 KRW

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من ISK إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من ISK إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من ISK إلى KRW اليوم

ISKKRW
1 ISK11 KRW
5 ISK57 KRW
10 ISK114 KRW
20 ISK228 KRW
50 ISK571 KRW
100 ISK1,142 KRW
250 ISK2,854 KRW
500 ISK5,708 KRW
1000 ISK11,416 KRW
2000 ISK22,832 KRW
5000 ISK57,080 KRW
10000 ISK114,160 KRW
KRWISK
1000 KRW87.60 ISK
2000 KRW175.19 ISK
5000 KRW437.98 ISK
10000 KRW875.97 ISK
20000 KRW1,751.93 ISK
30000 KRW2,627.90 ISK
40000 KRW3,503.86 ISK
50000 KRW4,379.83 ISK
60000 KRW5,255.80 ISK
45000000 KRW3,941,847 ISK
75000000 KRW6,569,745 ISK
78000000 KRW6,832,534.80 ISK
100000000 KRW8,759,660 ISK
330000000 KRW28,906,878 ISK
500000000 KRW43,798,300 ISK
1800000000 KRW157,673,880 ISK
1900000000 KRW166,433,540 ISK
10000000000 KRW875,966,000 ISK
15200000000 KRW1,331,468,320 ISK
36100000000 KRW3,162,237,260 ISK
45600000000 KRW3,994,404,960 ISK

الأسئلة الشائعة