وون كوري جنوبي إلى ريال سعودي

تحويل KRW إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٢٫٨٠ sar

1.00000 KRW = 0.00280 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:54 UTC
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KRW إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066688.67131.436231.659040.963418.2922
1GBP1.1535411.2303102.281.656661.913671.1113221.0996
1USD0.937550.81281183.13451.346551.555450.9032517.15
1INR0.01127760.009777050.012028710.01619720.01871010.01086490.206292

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / ريال سعودي
1 KRW0.00280 SAR
5 KRW0.01399 SAR
10 KRW0.02799 SAR
20 KRW0.05598 SAR
50 KRW0.13995 SAR
100 KRW0.27990 SAR
250 KRW0.69974 SAR
500 KRW1.39949 SAR
1000 KRW2.79897 SAR
2000 KRW5.59794 SAR
5000 KRW13.99485 SAR
10000 KRW27.98970 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / وون كوريا الجنوبية
1 SAR357.27500 KRW
5 SAR1786.37500 KRW
10 SAR3572.75000 KRW
20 SAR7145.50000 KRW
50 SAR17863.75000 KRW
100 SAR35727.50000 KRW
250 SAR89318.75000 KRW
500 SAR178637.50000 KRW
1000 SAR357275.00000 KRW
2000 SAR714550.00000 KRW
5000 SAR1786375.00000 KRW
10000 SAR3572750.00000 KRW