وون كوري جنوبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل KRW إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
2.85 ils

1.00000 KRW = 0.00285 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:49 UTC
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KRW إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066688.67131.436231.658790.963318.2837
1GBP1.1535411.2304102.2891.65681.913531.111221.0915
1USD0.937550.812744183.13451.346551.555210.9031517.142
1INR0.01127760.009776250.012028710.01619720.01870720.01086370.206196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Israeli New Sheqel
1 KRW0.00285 ILS
5 KRW0.01424 ILS
10 KRW0.02849 ILS
20 KRW0.05698 ILS
50 KRW0.14244 ILS
100 KRW0.28488 ILS
250 KRW0.71220 ILS
500 KRW1.42439 ILS
1000 KRW2.84878 ILS
2000 KRW5.69756 ILS
5000 KRW14.24390 ILS
10000 KRW28.48780 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / وون كوريا الجنوبية
1 ILS351.02700 KRW
5 ILS1755.13500 KRW
10 ILS3510.27000 KRW
20 ILS7020.54000 KRW
50 ILS17551.35000 KRW
100 ILS35102.70000 KRW
250 ILS87756.75000 KRW
500 ILS175513.50000 KRW
1000 ILS351027.00000 KRW
2000 ILS702054.00000 KRW
5000 ILS1755135.00000 KRW
10000 ILS3510270.00000 KRW