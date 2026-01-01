1,800,000,000 وون كوري جنوبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

حوّل KRW إلى ILS بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.002148 ILS

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى ILS،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى ILS متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى ILS اليوم

KRWILS
1000 KRW2.15 ILS
2000 KRW4.30 ILS
5000 KRW10.74 ILS
10000 KRW21.48 ILS
20000 KRW42.97 ILS
30000 KRW64.45 ILS
40000 KRW85.94 ILS
50000 KRW107.42 ILS
60000 KRW128.91 ILS
45000000 KRW96,682.05 ILS
75000000 KRW161,136.75 ILS
78000000 KRW167,582.22 ILS
100000000 KRW214,849 ILS
330000000 KRW709,001.70 ILS
500000000 KRW1,074,245 ILS
1800000000 KRW3,867,282.00 ILS
1900000000 KRW4,082,131.00 ILS
10000000000 KRW21,484,900 ILS
15200000000 KRW32,657,048.00 ILS
36100000000 KRW77,560,489 ILS
45600000000 KRW97,971,144 ILS
ILSKRW
1 ILS465 KRW
5 ILS2,327 KRW
10 ILS4,654 KRW
20 ILS9,309 KRW
50 ILS23,272 KRW
100 ILS46,544 KRW
250 ILS116,361 KRW
500 ILS232,722 KRW
1000 ILS465,443 KRW
2000 ILS930,886 KRW
5000 ILS2,327,215 KRW
10000 ILS4,654,430 KRW

الأسئلة الشائعة