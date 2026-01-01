وون كوري جنوبي إلى ريال برازيلي

حوّل KRW إلى BRL بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.003718 BRL

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى BRL،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى BRL متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى BRL اليوم

KRWBRL
1000 KRW3.72 BRL
2000 KRW7.44 BRL
5000 KRW18.59 BRL
10000 KRW37.18 BRL
20000 KRW74.35 BRL
30000 KRW111.53 BRL
40000 KRW148.70 BRL
50000 KRW185.88 BRL
60000 KRW223.05 BRL
45000000 KRW167,288.40 BRL
75000000 KRW278,814 BRL
78000000 KRW289,966.56 BRL
100000000 KRW371,752 BRL
330000000 KRW1,226,781.60 BRL
500000000 KRW1,858,760 BRL
1800000000 KRW6,691,536 BRL
1900000000 KRW7,063,288 BRL
10000000000 KRW37,175,200 BRL
15200000000 KRW56,506,304 BRL
36100000000 KRW134,202,472 BRL
45600000000 KRW169,518,912 BRL
BRLKRW
1 BRL269 KRW
5 BRL1,345 KRW
10 BRL2,690 KRW
20 BRL5,380 KRW
50 BRL13,450 KRW
100 BRL26,900 KRW
250 BRL67,249 KRW
500 BRL134,499 KRW
1000 BRL268,997 KRW
2000 BRL537,994 KRW
5000 BRL1,344,985 KRW
10000 BRL2,689,970 KRW

الأسئلة الشائعة