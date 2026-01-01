500,000,000 وون كوري جنوبي إلى ريال برازيلي
حوّل KRW إلى BRL بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KRW إلى BRL،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى BRL متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KRW إلى BRL اليوم
|KRW
|BRL
|1000 KRW
|3.72 BRL
|2000 KRW
|7.43 BRL
|5000 KRW
|18.59 BRL
|10000 KRW
|37.17 BRL
|20000 KRW
|74.34 BRL
|30000 KRW
|111.51 BRL
|40000 KRW
|148.68 BRL
|50000 KRW
|185.86 BRL
|60000 KRW
|223.03 BRL
|45000000 KRW
|167,270.40 BRL
|75000000 KRW
|278,784 BRL
|78000000 KRW
|289,935.36 BRL
|100000000 KRW
|371,712 BRL
|330000000 KRW
|1,226,649.60 BRL
|500000000 KRW
|1,858,560 BRL
|1800000000 KRW
|6,690,816 BRL
|1900000000 KRW
|7,062,528 BRL
|10000000000 KRW
|37,171,200 BRL
|15200000000 KRW
|56,500,224 BRL
|36100000000 KRW
|134,188,032 BRL
|45600000000 KRW
|169,500,672 BRL
|BRL
|KRW
|1 BRL
|269 KRW
|5 BRL
|1,345 KRW
|10 BRL
|2,690 KRW
|20 BRL
|5,381 KRW
|50 BRL
|13,451 KRW
|100 BRL
|26,902 KRW
|250 BRL
|67,256 KRW
|500 BRL
|134,513 KRW
|1000 BRL
|269,025 KRW
|2000 BRL
|538,050 KRW
|5000 BRL
|1,345,125 KRW
|10000 BRL
|2,690,250 KRW