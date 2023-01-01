وون كوري جنوبي إلى فرنك قمري

تحويل KRW إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٣٤٦ kmf

1.00000 KRW = 0.34610 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:50 UTC
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KRW إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066788.67961.436261.658940.9635518.2871
1GBP1.1534711.2304102.2891.656671.913531.1114321.0935
1USD0.937450.812744183.13451.346451.555210.903317.1436
1INR0.01127660.009776250.012028710.0161960.01870720.01086550.206215

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / فرنك جزر القمر
1 KRW0.34610 KMF
5 KRW1.73048 KMF
10 KRW3.46096 KMF
20 KRW6.92192 KMF
50 KRW17.30480 KMF
100 KRW34.60960 KMF
250 KRW86.52400 KMF
500 KRW173.04800 KMF
1000 KRW346.09600 KMF
2000 KRW692.19200 KMF
5000 KRW1730.48000 KMF
10000 KRW3460.96000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / وون كوريا الجنوبية
1 KMF2.88937 KRW
5 KMF14.44685 KRW
10 KMF28.89370 KRW
20 KMF57.78740 KRW
50 KMF144.46850 KRW
100 KMF288.93700 KRW
250 KMF722.34250 KRW
500 KMF1444.68500 KRW
1000 KMF2889.37000 KRW
2000 KMF5778.74000 KRW
5000 KMF14446.85000 KRW
10000 KMF28893.70000 KRW