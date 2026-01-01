10 آلاف فرنك قمري إلى وون كوري جنوبي

حوّل KMF إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
CF1 KMF = 3.282 KRW

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KMF إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KMF إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KMF إلى KRW اليوم

KMFKRW
1 KMF3 KRW
5 KMF16 KRW
10 KMF33 KRW
20 KMF66 KRW
50 KMF164 KRW
100 KMF328 KRW
250 KMF821 KRW
500 KMF1,641 KRW
1000 KMF3,282 KRW
2000 KMF6,564 KRW
5000 KMF16,411 KRW
10000 KMF32,822 KRW
KRWKMF
1000 KRW305 KMF
2000 KRW609 KMF
5000 KRW1,523 KMF
10000 KRW3,047 KMF
20000 KRW6,094 KMF
30000 KRW9,140 KMF
40000 KRW12,187 KMF
50000 KRW15,234 KMF
60000 KRW18,281 KMF
45000000 KRW13,710,465 KMF
75000000 KRW22,850,775 KMF
78000000 KRW23,764,806 KMF
100000000 KRW30,467,700 KMF
330000000 KRW100,543,410 KMF
500000000 KRW152,338,500 KMF
1800000000 KRW548,418,600 KMF
1900000000 KRW578,886,300 KMF
10000000000 KRW3,046,770,000 KMF
15200000000 KRW4,631,090,400 KMF
36100000000 KRW10,998,839,700 KMF
45600000000 KRW13,893,271,200 KMF

الأسئلة الشائعة