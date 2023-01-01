وون كوري جنوبي إلى ليرة لبنانية

تحويل KRW إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
11217.80 lbp

1.00000 KRW = 11.21780 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:50 UTC
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KRW إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066788.67961.436261.658940.9635518.2871
1GBP1.1534711.2304102.2891.656671.913531.1114321.0935
1USD0.937450.812744183.13451.346451.555210.903317.1436
1INR0.01127660.009776250.012028710.0161960.01870720.01086550.206215

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فوز كوريان جنوب

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / جنيه لبناني
1 KRW11.21780 LBP
5 KRW56.08900 LBP
10 KRW112.17800 LBP
20 KRW224.35600 LBP
50 KRW560.89000 LBP
100 KRW1121.78000 LBP
250 KRW2804.45000 LBP
500 KRW5608.90000 LBP
1000 KRW11217.80000 LBP
2000 KRW22435.60000 LBP
5000 KRW56089.00000 LBP
10000 KRW112178.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / وون كوريا الجنوبية
1 LBP0.08914 KRW
5 LBP0.44572 KRW
10 LBP0.89144 KRW
20 LBP1.78287 KRW
50 LBP4.45718 KRW
100 LBP8.91437 KRW
250 LBP22.28593 KRW
500 LBP44.57185 KRW
1000 LBP89.14370 KRW
2000 LBP178.28740 KRW
5000 LBP445.71850 KRW
10000 LBP891.43700 KRW