75,000,000 وون كوري جنوبي إلى ليرة لبنانية

حوّل KRW إلى LBP بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 64.66 LBP

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى LBP،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى LBP متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى LBP اليوم

KRWLBP
1000 KRW64,659.40 LBP
2000 KRW129,318.80 LBP
5000 KRW323,297 LBP
10000 KRW646,594 LBP
20000 KRW1,293,188 LBP
30000 KRW1,939,782.00 LBP
40000 KRW2,586,376 LBP
50000 KRW3,232,970.00 LBP
60000 KRW3,879,564.00 LBP
45000000 KRW2,909,673,000 LBP
75000000 KRW4,849,455,000 LBP
78000000 KRW5,043,433,200 LBP
100000000 KRW6,465,940,000.00 LBP
330000000 KRW21,337,602,000 LBP
500000000 KRW32,329,700,000.00 LBP
1800000000 KRW116,386,920,000.00 LBP
1900000000 KRW122,852,860,000.00 LBP
10000000000 KRW646,594,000,000 LBP
15200000000 KRW982,822,880,000.00 LBP
36100000000 KRW2,334,204,340,000 LBP
45600000000 KRW2,948,468,640,000 LBP
LBPKRW
1 LBP0 KRW
5 LBP0 KRW
10 LBP0 KRW
20 LBP0 KRW
50 LBP1 KRW
100 LBP2 KRW
250 LBP4 KRW
500 LBP8 KRW
1000 LBP15 KRW
2000 LBP31 KRW
5000 LBP77 KRW
10000 LBP155 KRW

الأسئلة الشائعة