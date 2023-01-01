وون كوري جنوبي إلى بولا بوتسواني

تحويل KRW إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
١٠٫١٨ bwp

1.00000 KRW = 0.01018 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:44 UTC
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KRW إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066688.67131.436281.658660.9635518.3033
1GBP1.153411.23025102.2761.656651.913151.1113621.1116
1USD0.937550.812843183.13451.34661.555090.903417.1604
1INR0.01127760.009777440.012028710.01619780.01870570.01086670.206417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Botswanan Pula
1 KRW0.01018 BWP
5 KRW0.05091 BWP
10 KRW0.10183 BWP
20 KRW0.20365 BWP
50 KRW0.50914 BWP
100 KRW1.01827 BWP
250 KRW2.54567 BWP
500 KRW5.09135 BWP
1000 KRW10.18270 BWP
2000 KRW20.36540 BWP
5000 KRW50.91350 BWP
10000 KRW101.82700 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / وون كوريا الجنوبية
1 BWP98.20590 KRW
5 BWP491.02950 KRW
10 BWP982.05900 KRW
20 BWP1964.11800 KRW
50 BWP4910.29500 KRW
100 BWP9820.59000 KRW
250 BWP24551.47500 KRW
500 BWP49102.95000 KRW
1000 BWP98205.90000 KRW
2000 BWP196411.80000 KRW
5000 BWP491029.50000 KRW
10000 BWP982059.00000 KRW