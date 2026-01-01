40,000 وون كوري جنوبي إلى بولا بوتسواني

حوّل KRW إلى BWP بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.01009 BWP

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى BWP،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى BWP متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى BWP اليوم

KRWBWP
1000 KRW10.09 BWP
2000 KRW20.18 BWP
5000 KRW50.45 BWP
10000 KRW100.91 BWP
20000 KRW201.82 BWP
30000 KRW302.72 BWP
40000 KRW403.63 BWP
50000 KRW504.54 BWP
60000 KRW605.45 BWP
45000000 KRW454,086 BWP
75000000 KRW756,810 BWP
78000000 KRW787,082.40 BWP
100000000 KRW1,009,080 BWP
330000000 KRW3,329,964 BWP
500000000 KRW5,045,400 BWP
1800000000 KRW18,163,440 BWP
1900000000 KRW19,172,520 BWP
10000000000 KRW100,908,000 BWP
15200000000 KRW153,380,160 BWP
36100000000 KRW364,277,880 BWP
45600000000 KRW460,140,480 BWP
BWPKRW
1 BWP99 KRW
5 BWP496 KRW
10 BWP991 KRW
20 BWP1,982 KRW
50 BWP4,955 KRW
100 BWP9,910 KRW
250 BWP24,775 KRW
500 BWP49,550 KRW
1000 BWP99,100 KRW
2000 BWP198,201 KRW
5000 BWP495,502 KRW
10000 BWP991,003 KRW

الأسئلة الشائعة