1 بولا بوتسواني إلى وون كوري جنوبي

تحويل BWP إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١ bwp
٩٧ krw

1.00000 BWP = 97.26560 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 8:58 UTC
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BWP إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079789.28291.468121.670840.954918.4865
1GBP1.1698611.2631104.4491.71751.954661.117121.6267
1USD0.92620.791703182.69231.359751.547510.884417.1219
1INR0.01120040.009574080.01209310.01644350.01871410.01069510.207056

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / وون كوريا الجنوبية
1 BWP97.26560 KRW
5 BWP486.32800 KRW
10 BWP972.65600 KRW
20 BWP1945.31200 KRW
50 BWP4863.28000 KRW
100 BWP9726.56000 KRW
250 BWP24316.40000 KRW
500 BWP48632.80000 KRW
1000 BWP97265.60000 KRW
2000 BWP194531.20000 KRW
5000 BWP486328.00000 KRW
10000 BWP972656.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Botswanan Pula
1 KRW0.01028 BWP
5 KRW0.05141 BWP
10 KRW0.10281 BWP
20 KRW0.20562 BWP
50 KRW0.51405 BWP
100 KRW1.02811 BWP
250 KRW2.57028 BWP
500 KRW5.14055 BWP
1000 KRW10.28110 BWP
2000 KRW20.56220 BWP
5000 KRW51.40550 BWP
10000 KRW102.81100 BWP