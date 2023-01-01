وون كوري جنوبي إلى كولون كوستاريكي

تحويل KRW إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٤٠٠٫٠٤ crc

1.00000 KRW = 0.40004 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 17:45 UTC
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KRW إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066788.67961.436361.658560.963518.3028
1GBP1.153411.23045102.2931.656861.913161.111321.1124
1USD0.937450.812711183.13451.346551.554850.903317.1583
1INR0.01127660.009775850.012028710.01619720.01870280.01086550.206392

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / كوستاريكا كولوين
1 KRW0.40004 CRC
5 KRW2.00020 CRC
10 KRW4.00041 CRC
20 KRW8.00082 CRC
50 KRW20.00205 CRC
100 KRW40.00410 CRC
250 KRW100.01025 CRC
500 KRW200.02050 CRC
1000 KRW400.04100 CRC
2000 KRW800.08200 CRC
5000 KRW2000.20500 CRC
10000 KRW4000.41000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / وون كوريا الجنوبية
1 CRC2.49974 KRW
5 CRC12.49870 KRW
10 CRC24.99740 KRW
20 CRC49.99480 KRW
50 CRC124.98700 KRW
100 CRC249.97400 KRW
250 CRC624.93500 KRW
500 CRC1249.87000 KRW
1000 CRC2499.74000 KRW
2000 CRC4999.48000 KRW
5000 CRC12498.70000 KRW
10000 CRC24997.40000 KRW