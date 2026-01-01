وون كوري جنوبي إلى روفيا مالديفية

حوّل KRW إلى MVR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.01100 MVR

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى MVR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى MVR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى MVR اليوم

KRWMVR
1000 KRW11.00 MVR
2000 KRW22.01 MVR
5000 KRW55.02 MVR
10000 KRW110.03 MVR
20000 KRW220.06 MVR
30000 KRW330.09 MVR
40000 KRW440.12 MVR
50000 KRW550.16 MVR
60000 KRW660.19 MVR
45000000 KRW495,139.50 MVR
75000000 KRW825,232.50 MVR
78000000 KRW858,241.80 MVR
100000000 KRW1,100,310 MVR
330000000 KRW3,631,023 MVR
500000000 KRW5,501,550 MVR
1800000000 KRW19,805,580 MVR
1900000000 KRW20,905,890 MVR
10000000000 KRW110,031,000 MVR
15200000000 KRW167,247,120 MVR
36100000000 KRW397,211,910 MVR
45600000000 KRW501,741,360 MVR
MVRKRW
1 MVR91 KRW
5 MVR454 KRW
10 MVR909 KRW
20 MVR1,818 KRW
50 MVR4,544 KRW
100 MVR9,088 KRW
250 MVR22,721 KRW
500 MVR45,442 KRW
1000 MVR90,883 KRW
2000 MVR181,766 KRW
5000 MVR454,416 KRW
10000 MVR908,831 KRW

الأسئلة الشائعة