وون كوري جنوبي إلى روفيا مالديفية

تحويل KRW إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
11.54 mvr

1.00000 KRW = 0.01154 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:52 UTC
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KRW إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0667588.68371.436271.658890.963318.2983
1GBP1.1535411.23055102.3011.656811.913611.111221.108
1USD0.93740.812645183.13451.34641.555090.9030517.1533
1INR0.0112760.009775060.012028710.01619540.01870570.01086250.206332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / روفيا جزر المالديف
1 KRW0.01154 MVR
5 KRW0.05769 MVR
10 KRW0.11538 MVR
20 KRW0.23077 MVR
50 KRW0.57692 MVR
100 KRW1.15384 MVR
250 KRW2.88460 MVR
500 KRW5.76920 MVR
1000 KRW11.53840 MVR
2000 KRW23.07680 MVR
5000 KRW57.69200 MVR
10000 KRW115.38400 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / وون كوريا الجنوبية
1 MVR86.66690 KRW
5 MVR433.33450 KRW
10 MVR866.66900 KRW
20 MVR1733.33800 KRW
50 MVR4333.34500 KRW
100 MVR8666.69000 KRW
250 MVR21666.72500 KRW
500 MVR43333.45000 KRW
1000 MVR86666.90000 KRW
2000 MVR173333.80000 KRW
5000 MVR433334.50000 KRW
10000 MVR866669.00000 KRW