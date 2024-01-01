Güney Kore wonundan Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile KRW → MVR çevirin

1.000 krw
11,56 mvr

1.00000 KRW = 0.01156 MVR

09:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10.93191.354051.540.79697283.03311.34757.1936
1 EUR1.0730511.452961.65250.85518589.09871.445937.71909
1 CAD0.7385250.68824911.137330.58858461.3220.9951635.31265
1 AUD0.649350.6051440.87925210.51751353.91750.8749994.67116

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Maldivler Rufiyaası
1 KRW0.01156 MVR
5 KRW0.05780 MVR
10 KRW0.11559 MVR
20 KRW0.23119 MVR
50 KRW0.57796 MVR
100 KRW1.15593 MVR
250 KRW2.88983 MVR
500 KRW5.77965 MVR
1000 KRW11.55930 MVR
2000 KRW23.11860 MVR
5000 KRW57.79650 MVR
10000 KRW115.59300 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Güney Kore Wonu
1 MVR86.51020 KRW
5 MVR432.55100 KRW
10 MVR865.10200 KRW
20 MVR1730.20400 KRW
50 MVR4325.51000 KRW
100 MVR8651.02000 KRW
250 MVR21627.55000 KRW
500 MVR43255.10000 KRW
1000 MVR86510.20000 KRW
2000 MVR173020.40000 KRW
5000 MVR432551.00000 KRW
10000 MVR865102.00000 KRW