bin Güney Kore wonundan Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile KRW → MVR çevirin

1.000₩ KRW = 0.01105MVR MVR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 KRW → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.01120.0118
Düşük0.01080.0108
Ortalama0.01110.0113
Değişim-1.77%-4.40%
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1 KRW → MVR istatistikleri

KRW → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0112, en düşük 0.0108 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0111 oldu. KRW → MVR kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

KRW → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0118, en düşük 0.0108 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0113 oldu. KRW → MVR kurundaki değişiklik -4.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10.948851.4091.547150.79239384.43221.342257.22935
1 EUR1.053911.484951.630540.83511588.98311.41467.61901
1 CAD0.7097230.67342611.098050.5623859.92350.9526265.13084
1 AUD0.646350.6132930.91070710.51216354.57280.8675634.67269

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Maldivler Rufiyaası
1 KRW0.01105 MVR
5 KRW0.05525 MVR
10 KRW0.11049 MVR
20 KRW0.22099 MVR
50 KRW0.55246 MVR
100 KRW1.10493 MVR
250 KRW2.76233 MVR
500 KRW5.52465 MVR
1000 KRW11.04930 MVR
2000 KRW22.09860 MVR
5000 KRW55.24650 MVR
10000 KRW110.49300 MVR
20000 KRW220.98600 MVR
30000 KRW331.47900 MVR
40000 KRW441.97200 MVR
50000 KRW552.46500 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Güney Kore Wonu
1 MVR90.50350 KRW
5 MVR452.51750 KRW
10 MVR905.03500 KRW
20 MVR1810.07000 KRW
50 MVR4525.17500 KRW
100 MVR9050.35000 KRW
250 MVR22625.87500 KRW
500 MVR45251.75000 KRW
1000 MVR90503.50000 KRW
2000 MVR181007.00000 KRW
5000 MVR452517.50000 KRW
10000 MVR905035.00000 KRW