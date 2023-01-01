وون كوري جنوبي إلى سول بيروفي

تحويل KRW إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٢٫٧٩ pen

1.00000 KRW = 0.00279 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:53 UTC
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KRW إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066788.67961.436261.659070.9635518.2942
1GBP1.1535411.2305102.2971.656811.913831.1114921.1034
1USD0.937450.812678183.13451.346451.555330.903317.1503
1INR0.01127660.009775460.012028710.0161960.01870860.01086550.206296

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Peruvian Nuevo Sol
1 KRW0.00279 PEN
5 KRW0.01396 PEN
10 KRW0.02792 PEN
20 KRW0.05583 PEN
50 KRW0.13959 PEN
100 KRW0.27917 PEN
250 KRW0.69793 PEN
500 KRW1.39587 PEN
1000 KRW2.79174 PEN
2000 KRW5.58348 PEN
5000 KRW13.95870 PEN
10000 KRW27.91740 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / وون كوريا الجنوبية
1 PEN358.19900 KRW
5 PEN1790.99500 KRW
10 PEN3581.99000 KRW
20 PEN7163.98000 KRW
50 PEN17909.95000 KRW
100 PEN35819.90000 KRW
250 PEN89549.75000 KRW
500 PEN179099.50000 KRW
1000 PEN358199.00000 KRW
2000 PEN716398.00000 KRW
5000 PEN1790995.00000 KRW
10000 PEN3581990.00000 KRW