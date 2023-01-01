وون كوري جنوبي إلى روبية موريشية

تحويل KRW إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٣٣٫٣٢ mur

1.00000 KRW = 0.03332 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:51 UTC
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KRW إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066988.69621.436421.6590.9634518.2911
1GBP1.1535411.23065102.3091.656891.913621.1113721.0985
1USD0.93730.812579183.13451.346351.554970.9030517.1442
1INR0.01127440.009774270.012028710.01619480.01870420.01086250.206222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Mauritian Rupee
1 KRW0.03332 MUR
5 KRW0.16662 MUR
10 KRW0.33325 MUR
20 KRW0.66649 MUR
50 KRW1.66623 MUR
100 KRW3.33246 MUR
250 KRW8.33115 MUR
500 KRW16.66230 MUR
1000 KRW33.32460 MUR
2000 KRW66.64920 MUR
5000 KRW166.62300 MUR
10000 KRW333.24600 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / وون كوريا الجنوبية
1 MUR30.00780 KRW
5 MUR150.03900 KRW
10 MUR300.07800 KRW
20 MUR600.15600 KRW
50 MUR1500.39000 KRW
100 MUR3000.78000 KRW
250 MUR7501.95000 KRW
500 MUR15003.90000 KRW
1000 MUR30007.80000 KRW
2000 MUR60015.60000 KRW
5000 MUR150039.00000 KRW
10000 MUR300078.00000 KRW