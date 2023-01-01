وون كوري جنوبي إلى غواراني باراغواي

تحويل KRW إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
5431 pyg

1.00000 KRW = 5.43069 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 17:54 UTC
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KRW إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066688.67131.436231.659040.963418.2922
1GBP1.1535411.2303102.281.656661.913671.1113221.0996
1USD0.937550.81281183.13451.346551.555450.9032517.15
1INR0.01127760.009777050.012028710.01619720.01871010.01086490.206292

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / غواراني باراغواي
1 KRW5.43069 PYG
5 KRW27.15345 PYG
10 KRW54.30690 PYG
20 KRW108.61380 PYG
50 KRW271.53450 PYG
100 KRW543.06900 PYG
250 KRW1357.67250 PYG
500 KRW2715.34500 PYG
1000 KRW5430.69000 PYG
2000 KRW10861.38000 PYG
5000 KRW27153.45000 PYG
10000 KRW54306.90000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / وون كوريا الجنوبية
1 PYG0.18414 KRW
5 PYG0.92070 KRW
10 PYG1.84139 KRW
20 PYG3.68278 KRW
50 PYG9.20695 KRW
100 PYG18.41390 KRW
250 PYG46.03475 KRW
500 PYG92.06950 KRW
1000 PYG184.13900 KRW
2000 PYG368.27800 KRW
5000 PYG920.69500 KRW
10000 PYG1841.39000 KRW