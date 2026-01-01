20,000 وون كوري جنوبي إلى غواراني باراغواي

حوّل KRW إلى PYG بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 4.310 PYG

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى PYG،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى PYG متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى PYG اليوم

KRWPYG
1000 KRW4,310 PYG
2000 KRW8,620 PYG
5000 KRW21,550 PYG
10000 KRW43,100 PYG
20000 KRW86,199 PYG
30000 KRW129,299 PYG
40000 KRW172,399 PYG
50000 KRW215,499 PYG
60000 KRW258,598 PYG
45000000 KRW193,948,650 PYG
75000000 KRW323,247,750 PYG
78000000 KRW336,177,660 PYG
100000000 KRW430,997,000 PYG
330000000 KRW1,422,290,100 PYG
500000000 KRW2,154,985,000 PYG
1800000000 KRW7,757,946,000 PYG
1900000000 KRW8,188,943,000 PYG
10000000000 KRW43,099,700,000 PYG
15200000000 KRW65,511,544,000 PYG
36100000000 KRW155,589,917,000 PYG
45600000000 KRW196,534,632,000 PYG
PYGKRW
1 PYG0 KRW
5 PYG1 KRW
10 PYG2 KRW
20 PYG5 KRW
50 PYG12 KRW
100 PYG23 KRW
250 PYG58 KRW
500 PYG116 KRW
1000 PYG232 KRW
2000 PYG464 KRW
5000 PYG1,160 KRW
10000 PYG2,320 KRW

الأسئلة الشائعة