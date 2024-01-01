20.000 Güney Kore wonundan Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile KRW → PYG çevirin

1,000₩ KRW = 5,588₲ PYG

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → PYG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PYG
1 KRW → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,80225,9533
Düşük5,54695,5469
Ortalama5,67705,7596
Değişim-3.41%-1.90%
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1 KRW → PYG istatistikleri

KRW → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,8022, en düşük 5,5469 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,6770 oldu. KRW → PYG kurundaki değişiklik -3.41 değerindeydi.

KRW → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,9533, en düşük 5,5469 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,7596 oldu. KRW → PYG kurundaki değişiklik -1.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Paraguay Guaranisi
1 KRW5,58768 PYG
5 KRW27,93840 PYG
10 KRW55,87680 PYG
20 KRW111,75360 PYG
50 KRW279,38400 PYG
100 KRW558,76800 PYG
250 KRW1.396,92000 PYG
500 KRW2.793,84000 PYG
1000 KRW5.587,68000 PYG
2000 KRW11.175,36000 PYG
5000 KRW27.938,40000 PYG
10000 KRW55.876,80000 PYG
20000 KRW111.753,60000 PYG
30000 KRW167.630,40000 PYG
40000 KRW223.507,20000 PYG
50000 KRW279.384,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Güney Kore Wonu
1 PYG0,17897 KRW
5 PYG0,89483 KRW
10 PYG1,78965 KRW
20 PYG3,57930 KRW
50 PYG8,94825 KRW
100 PYG17,89650 KRW
250 PYG44,74125 KRW
500 PYG89,48250 KRW
1000 PYG178,96500 KRW
2000 PYG357,93000 KRW
5000 PYG894,82500 KRW
10000 PYG1.789,65000 KRW