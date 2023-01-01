5 غواراني باراغواي إلى وون كوري جنوبي

تحويل PYG إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

5 pyg
1 krw

1.00000 PYG = 0.17343 KRW

Mid-market exchange rate at 09:23
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5356383.20950.930455.88911.349351.36380.805542
1AUD0.6512154.1860.6058836.3950.8786970.8881070.524569
1INR0.01201790.018454910.01118150.6716670.01621630.016390.00968089
1EUR1.07481.6504989.4336160.06961.450281.465810.8658

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / وون كوريا الجنوبية
1 PYG0.17343 KRW
5 PYG0.86716 KRW
10 PYG1.73431 KRW
20 PYG3.46862 KRW
50 PYG8.67155 KRW
100 PYG17.34310 KRW
250 PYG43.35775 KRW
500 PYG86.71550 KRW
1000 PYG173.43100 KRW
2000 PYG346.86200 KRW
5000 PYG867.15500 KRW
10000 PYG1734.31000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / غواراني باراغواي
1 KRW5.76598 PYG
5 KRW28.82990 PYG
10 KRW57.65980 PYG
20 KRW115.31960 PYG
50 KRW288.29900 PYG
100 KRW576.59800 PYG
250 KRW1441.49500 PYG
500 KRW2882.99000 PYG
1000 KRW5765.98000 PYG
2000 KRW11531.96000 PYG
5000 KRW28829.90000 PYG
10000 KRW57659.80000 PYG