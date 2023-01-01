وون كوري جنوبي إلى بيزو كولومبي

تحويل KRW إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
2934.52 cop

1.00000 KRW = 2.93452 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:45 UTC
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KRW إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066788.67961.436361.658560.963518.3028
1GBP1.153411.23045102.2931.656861.913161.111321.1124
1USD0.937450.812711183.13451.346551.554850.903317.1583
1INR0.01127660.009775850.012028710.01619720.01870280.01086550.206392

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / البيزو الكولومبي
1 KRW2.93452 COP
5 KRW14.67260 COP
10 KRW29.34520 COP
20 KRW58.69040 COP
50 KRW146.72600 COP
100 KRW293.45200 COP
250 KRW733.63000 COP
500 KRW1467.26000 COP
1000 KRW2934.52000 COP
2000 KRW5869.04000 COP
5000 KRW14672.60000 COP
10000 KRW29345.20000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / وون كوريا الجنوبية
1 COP0.34077 KRW
5 COP1.70385 KRW
10 COP3.40771 KRW
20 COP6.81542 KRW
50 COP17.03855 KRW
100 COP34.07710 KRW
250 COP85.19275 KRW
500 COP170.38550 KRW
1000 COP340.77100 KRW
2000 COP681.54200 KRW
5000 COP1703.85500 KRW
10000 COP3407.71000 KRW