وون كوري جنوبي إلى درام أرميني
حوّل KRW إلى AMD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KRW إلى AMD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى AMD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KRW إلى AMD اليوم
|KRW
|AMD
|1000 KRW
|263.17 AMD
|2000 KRW
|526.35 AMD
|5000 KRW
|1,315.87 AMD
|10000 KRW
|2,631.73 AMD
|20000 KRW
|5,263.46 AMD
|30000 KRW
|7,895.19 AMD
|40000 KRW
|10,526.92 AMD
|50000 KRW
|13,158.65 AMD
|60000 KRW
|15,790.38 AMD
|45000000 KRW
|11,842,785 AMD
|75000000 KRW
|19,737,975 AMD
|78000000 KRW
|20,527,494 AMD
|100000000 KRW
|26,317,300 AMD
|330000000 KRW
|86,847,090 AMD
|500000000 KRW
|131,586,500 AMD
|1800000000 KRW
|473,711,400 AMD
|1900000000 KRW
|500,028,700 AMD
|10000000000 KRW
|2,631,730,000 AMD
|15200000000 KRW
|4,000,229,600 AMD
|36100000000 KRW
|9,500,545,300 AMD
|45600000000 KRW
|12,000,688,800 AMD
|AMD
|KRW
|1 AMD
|4 KRW
|5 AMD
|19 KRW
|10 AMD
|38 KRW
|20 AMD
|76 KRW
|50 AMD
|190 KRW
|100 AMD
|380 KRW
|250 AMD
|950 KRW
|500 AMD
|1,900 KRW
|1000 AMD
|3,800 KRW
|2000 AMD
|7,600 KRW
|5000 AMD
|18,999 KRW
|10000 AMD
|37,998 KRW