15,200,000,000 وون كوري جنوبي إلى درام أرميني

حوّل KRW إلى AMD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.2631 AMD

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى AMD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى AMD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى AMD اليوم

KRWAMD
1000 KRW263.07 AMD
2000 KRW526.14 AMD
5000 KRW1,315.35 AMD
10000 KRW2,630.69 AMD
20000 KRW5,261.38 AMD
30000 KRW7,892.07 AMD
40000 KRW10,522.76 AMD
50000 KRW13,153.45 AMD
60000 KRW15,784.14 AMD
45000000 KRW11,838,105 AMD
75000000 KRW19,730,175 AMD
78000000 KRW20,519,382 AMD
100000000 KRW26,306,900 AMD
330000000 KRW86,812,770 AMD
500000000 KRW131,534,500 AMD
1800000000 KRW473,524,200 AMD
1900000000 KRW499,831,100 AMD
10000000000 KRW2,630,690,000 AMD
15200000000 KRW3,998,648,800 AMD
36100000000 KRW9,496,790,900 AMD
45600000000 KRW11,995,946,400 AMD
AMDKRW
1 AMD4 KRW
5 AMD19 KRW
10 AMD38 KRW
20 AMD76 KRW
50 AMD190 KRW
100 AMD380 KRW
250 AMD950 KRW
500 AMD1,901 KRW
1000 AMD3,801 KRW
2000 AMD7,603 KRW
5000 AMD19,006 KRW
10000 AMD38,013 KRW

الأسئلة الشائعة