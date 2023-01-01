وون كوري جنوبي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل KRW إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
27.29 uah

1.00000 KRW = 0.02729 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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KRW إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066688.67131.436551.659560.963518.2976
1GBP1.1532711.2301102.2641.656761.913961.1111821.1025
1USD0.937550.812942183.13451.346851.555940.903417.1551
1INR0.01127760.009778640.012028710.01620090.01871590.01086670.206354

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / هريفنيا الأوكرانية
1 KRW0.02729 UAH
5 KRW0.13643 UAH
10 KRW0.27286 UAH
20 KRW0.54572 UAH
50 KRW1.36429 UAH
100 KRW2.72859 UAH
250 KRW6.82147 UAH
500 KRW13.64295 UAH
1000 KRW27.28590 UAH
2000 KRW54.57180 UAH
5000 KRW136.42950 UAH
10000 KRW272.85900 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / وون كوريا الجنوبية
1 UAH36.64890 KRW
5 UAH183.24450 KRW
10 UAH366.48900 KRW
20 UAH732.97800 KRW
50 UAH1832.44500 KRW
100 UAH3664.89000 KRW
250 UAH9162.22500 KRW
500 UAH18324.45000 KRW
1000 UAH36648.90000 KRW
2000 UAH73297.80000 KRW
5000 UAH183244.50000 KRW
10000 UAH366489.00000 KRW