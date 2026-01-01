36,100,000,000 وون كوري جنوبي إلى هريفنا أوكرانية

حوّل KRW إلى UAH بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.03212 UAH

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى UAH،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى UAH متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى UAH اليوم

KRWUAH
1000 KRW32.12 UAH
2000 KRW64.24 UAH
5000 KRW160.59 UAH
10000 KRW321.19 UAH
20000 KRW642.38 UAH
30000 KRW963.57 UAH
40000 KRW1,284.76 UAH
50000 KRW1,605.95 UAH
60000 KRW1,927.13 UAH
45000000 KRW1,445,350.50 UAH
75000000 KRW2,408,917.50 UAH
78000000 KRW2,505,274.20 UAH
100000000 KRW3,211,890 UAH
330000000 KRW10,599,237 UAH
500000000 KRW16,059,450 UAH
1800000000 KRW57,814,020 UAH
1900000000 KRW61,025,910 UAH
10000000000 KRW321,189,000 UAH
15200000000 KRW488,207,280 UAH
36100000000 KRW1,159,492,290 UAH
45600000000 KRW1,464,621,840 UAH
UAHKRW
1 UAH31 KRW
5 UAH156 KRW
10 UAH311 KRW
20 UAH623 KRW
50 UAH1,557 KRW
100 UAH3,113 KRW
250 UAH7,784 KRW
500 UAH15,567 KRW
1000 UAH31,134 KRW
2000 UAH62,269 KRW
5000 UAH155,672 KRW
10000 UAH311,343 KRW

الأسئلة الشائعة