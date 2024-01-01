Güney Kore wonundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile KRW → UAH çevirin

1.000 krw
28,39 uah

1.00000 KRW = 0.02839 UAH

09:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553551.0731589.10771.45311.652140.94761518.3159
1 GBP1.1691111.25465104.1781.698861.931571.1078621.4136
1 USD0.931850.797035183.03381.354051.539530.8830517.0674
1 INR0.01122240.009598920.012043310.01630720.0185410.01063480.205548

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Ukrayna Grivnası
1 KRW0.02839 UAH
5 KRW0.14193 UAH
10 KRW0.28386 UAH
20 KRW0.56772 UAH
50 KRW1.41930 UAH
100 KRW2.83860 UAH
250 KRW7.09650 UAH
500 KRW14.19300 UAH
1000 KRW28.38600 UAH
2000 KRW56.77200 UAH
5000 KRW141.93000 UAH
10000 KRW283.86000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Güney Kore Wonu
1 UAH35.22870 KRW
5 UAH176.14350 KRW
10 UAH352.28700 KRW
20 UAH704.57400 KRW
50 UAH1761.43500 KRW
100 UAH3522.87000 KRW
250 UAH8807.17500 KRW
500 UAH17614.35000 KRW
1000 UAH35228.70000 KRW
2000 UAH70457.40000 KRW
5000 UAH176143.50000 KRW
10000 UAH352287.00000 KRW