2.000 Güney Kore wonundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile KRW → UAH çevirin

1,000₩ KRW = 0,02942₴ UAH

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 KRW → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02990,0313
Düşük0,02920,0292
Ortalama0,02960,0303
Değişim-1.73%-4.44%
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1 KRW → UAH istatistikleri

KRW → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0299, en düşük 0,0292 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0296 oldu. KRW → UAH kurundaki değişiklik -1.73 değerindeydi.

KRW → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0313, en düşük 0,0292 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0303 oldu. KRW → UAH kurundaki değişiklik -4.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

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KRW → AUD

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KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Ukrayna Grivnası
1 KRW0,02942 UAH
5 KRW0,14709 UAH
10 KRW0,29418 UAH
20 KRW0,58836 UAH
50 KRW1,47090 UAH
100 KRW2,94179 UAH
250 KRW7,35448 UAH
500 KRW14,70895 UAH
1000 KRW29,41790 UAH
2000 KRW58,83580 UAH
5000 KRW147,08950 UAH
10000 KRW294,17900 UAH
20000 KRW588,35800 UAH
30000 KRW882,53700 UAH
40000 KRW1.176,71600 UAH
50000 KRW1.470,89500 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Güney Kore Wonu
1 UAH33,99290 KRW
5 UAH169,96450 KRW
10 UAH339,92900 KRW
20 UAH679,85800 KRW
50 UAH1.699,64500 KRW
100 UAH3.399,29000 KRW
250 UAH8.498,22500 KRW
500 UAH16.996,45000 KRW
1000 UAH33.992,90000 KRW
2000 UAH67.985,80000 KRW
5000 UAH169.964,50000 KRW
10000 UAH339.929,00000 KRW