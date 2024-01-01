5.000 Güney Kore wonundan Ukrayna grivnasına
Reel döviz kuru ile KRW → UAH çevirin
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KRW → UAH çevrim grafiği
1 KRW = 0,02942 UAH
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|1 KRW → UAH
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0299
|0,0313
|Düşük
|0,0292
|0,0292
|Ortalama
|0,0296
|0,0303
|Değişim
|-1.73%
|-4.44%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → UAH istatistikleri
KRW → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0299, en düşük 0,0292 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0296 oldu. KRW → UAH kurundaki değişiklik -1.73 değerindeydi.
KRW → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0313, en düşük 0,0292 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0303 oldu. KRW → UAH kurundaki değişiklik -4.44 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Kore wonundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Ukrayna Grivnası
|1 KRW
|0,02942 UAH
|5 KRW
|0,14709 UAH
|10 KRW
|0,29418 UAH
|20 KRW
|0,58836 UAH
|50 KRW
|1,47090 UAH
|100 KRW
|2,94179 UAH
|250 KRW
|7,35448 UAH
|500 KRW
|14,70895 UAH
|1000 KRW
|29,41790 UAH
|2000 KRW
|58,83580 UAH
|5000 KRW
|147,08950 UAH
|10000 KRW
|294,17900 UAH
|20000 KRW
|588,35800 UAH
|30000 KRW
|882,53700 UAH
|40000 KRW
|1.176,71600 UAH
|50000 KRW
|1.470,89500 UAH
|Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Güney Kore Wonu
|1 UAH
|33,99290 KRW
|5 UAH
|169,96450 KRW
|10 UAH
|339,92900 KRW
|20 UAH
|679,85800 KRW
|50 UAH
|1.699,64500 KRW
|100 UAH
|3.399,29000 KRW
|250 UAH
|8.498,22500 KRW
|500 UAH
|16.996,45000 KRW
|1000 UAH
|33.992,90000 KRW
|2000 UAH
|67.985,80000 KRW
|5000 UAH
|169.964,50000 KRW
|10000 UAH
|339.929,00000 KRW