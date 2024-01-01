KRW - UAH Döviz Kuru Tablosu

Güney Kore wonu, Güney Kore'nin resmi para birimidir. Para birimi kodu KRW olup simgesi ₩ şeklindedir. Wonun dönüşüm katsayısı altı önemli basamağa çıkar. Güney Kore wonu itibari bir para birimidir. KRW hakkında daha fazla bilgi edinin

Ukrayna grivnası

Ukrayna grivnası

Ukrayna grivnası (çoğul hali hryvni veya гривні), Ukrayna'nın resmi para birimidir. Ukraynaca гривня şeklinde yazılır ve грн olarak kısaltılmıştır. Grivna para birimi kodu UAH olup simgesi ₴ şeklindedir. Grivna popüler olarak euro ile takas edilir. Grivna, adını Orta Çağ'da kullanılan bir ağırlık ölçüsünden alır. İtibari bir para birimidir.



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