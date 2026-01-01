وون كوري جنوبي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

حوّل KRW إلى CVE بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.06854 CVE

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى CVE،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى CVE متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى CVE اليوم

KRWCVE
1000 KRW68.54 CVE
2000 KRW137.09 CVE
5000 KRW342.72 CVE
10000 KRW685.44 CVE
20000 KRW1,370.87 CVE
30000 KRW2,056.31 CVE
40000 KRW2,741.75 CVE
50000 KRW3,427.19 CVE
60000 KRW4,112.62 CVE
45000000 KRW3,084,466.50 CVE
75000000 KRW5,140,777.50 CVE
78000000 KRW5,346,408.60 CVE
100000000 KRW6,854,370 CVE
330000000 KRW22,619,421 CVE
500000000 KRW34,271,850 CVE
1800000000 KRW123,378,660 CVE
1900000000 KRW130,233,030 CVE
10000000000 KRW685,437,000 CVE
15200000000 KRW1,041,864,240 CVE
36100000000 KRW2,474,427,570 CVE
45600000000 KRW3,125,592,720 CVE
CVEKRW
1 CVE15 KRW
5 CVE73 KRW
10 CVE146 KRW
20 CVE292 KRW
50 CVE729 KRW
100 CVE1,459 KRW
250 CVE3,647 KRW
500 CVE7,295 KRW
1000 CVE14,589 KRW
2000 CVE29,178 KRW
5000 CVE72,946 KRW
10000 CVE145,892 KRW

الأسئلة الشائعة