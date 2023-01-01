وون كوري جنوبي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل KRW إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
77.51 cve

1.00000 KRW = 0.07751 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 17:45 UTC
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KRW إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066788.67961.436361.658560.963518.3028
1GBP1.153411.23045102.2931.656861.913161.111321.1124
1USD0.937450.812711183.13451.346551.554850.903317.1583
1INR0.01127660.009775850.012028710.01619720.01870280.01086550.206392

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فوز كوريان جنوب

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / اسكودو الرأس الأخضر
1 KRW0.07751 CVE
5 KRW0.38756 CVE
10 KRW0.77512 CVE
20 KRW1.55023 CVE
50 KRW3.87558 CVE
100 KRW7.75116 CVE
250 KRW19.37790 CVE
500 KRW38.75580 CVE
1000 KRW77.51160 CVE
2000 KRW155.02320 CVE
5000 KRW387.55800 CVE
10000 KRW775.11600 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / وون كوريا الجنوبية
1 CVE12.90130 KRW
5 CVE64.50650 KRW
10 CVE129.01300 KRW
20 CVE258.02600 KRW
50 CVE645.06500 KRW
100 CVE1290.13000 KRW
250 CVE3225.32500 KRW
500 CVE6450.65000 KRW
1000 CVE12901.30000 KRW
2000 CVE25802.60000 KRW
5000 CVE64506.50000 KRW
10000 CVE129013.00000 KRW