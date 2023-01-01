وون كوري جنوبي إلى سوم أوزبكستاني

تحويل KRW إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٩٬١٠٣٫١٢ uzs

1.00000 KRW = 9.10312 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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KRW إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066688.67131.436551.659560.963518.2976
1GBP1.1532711.2301102.2641.656761.913961.1111821.1025
1USD0.937550.812942183.13451.346851.555940.903417.1551
1INR0.01127760.009778640.012028710.01620090.01871590.01086670.206354

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Uzbekistan Som
1 KRW9.10312 UZS
5 KRW45.51560 UZS
10 KRW91.03120 UZS
20 KRW182.06240 UZS
50 KRW455.15600 UZS
100 KRW910.31200 UZS
250 KRW2275.78000 UZS
500 KRW4551.56000 UZS
1000 KRW9103.12000 UZS
2000 KRW18206.24000 UZS
5000 KRW45515.60000 UZS
10000 KRW91031.20000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / وون كوريا الجنوبية
1 UZS0.10985 KRW
5 UZS0.54926 KRW
10 UZS1.09852 KRW
20 UZS2.19704 KRW
50 UZS5.49260 KRW
100 UZS10.98520 KRW
250 UZS27.46300 KRW
500 UZS54.92600 KRW
1000 UZS109.85200 KRW
2000 UZS219.70400 KRW
5000 UZS549.26000 KRW
10000 UZS1098.52000 KRW