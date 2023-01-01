وون كوري جنوبي إلى دونغ فيتنامي

تحويل KRW إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
18145 vnd

1.00000 KRW = 18.14530 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 17:58 UTC
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KRW إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.436311.659530.963618.2958
1GBP1.1532711.22995102.2511.656441.913871.1112921.0998
1USD0.937650.813041183.13451.346751.556060.9033517.155
1INR0.01127870.009779830.012028710.01619970.01871730.01086610.206352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Vietnamese Dong
1 KRW18.14530 VND
5 KRW90.72650 VND
10 KRW181.45300 VND
20 KRW362.90600 VND
50 KRW907.26500 VND
100 KRW1814.53000 VND
250 KRW4536.32500 VND
500 KRW9072.65000 VND
1000 KRW18145.30000 VND
2000 KRW36290.60000 VND
5000 KRW90726.50000 VND
10000 KRW181453.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / وون كوريا الجنوبية
1 VND0.05511 KRW
5 VND0.27555 KRW
10 VND0.55111 KRW
20 VND1.10222 KRW
50 VND2.75554 KRW
100 VND5.51108 KRW
250 VND13.77770 KRW
500 VND27.55540 KRW
1000 VND55.11080 KRW
2000 VND110.22160 KRW
5000 VND275.55400 KRW
10000 VND551.10800 KRW