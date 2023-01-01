وون كوري جنوبي إلى دولار جامايكي

تحويل KRW إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
116.06 jmd

1.00000 KRW = 0.11606 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:49 UTC
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KRW إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066688.67131.436231.658790.963318.2837
1GBP1.1535411.2304102.2891.65681.913531.111221.0915
1USD0.937550.812744183.13451.346551.555210.9031517.142
1INR0.01127760.009776250.012028710.01619720.01870720.01086370.206196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دولار جامايكي
1 KRW0.11606 JMD
5 KRW0.58028 JMD
10 KRW1.16056 JMD
20 KRW2.32112 JMD
50 KRW5.80280 JMD
100 KRW11.60560 JMD
250 KRW29.01400 JMD
500 KRW58.02800 JMD
1000 KRW116.05600 JMD
2000 KRW232.11200 JMD
5000 KRW580.28000 JMD
10000 KRW1160.56000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / وون كوريا الجنوبية
1 JMD8.61653 KRW
5 JMD43.08265 KRW
10 JMD86.16530 KRW
20 JMD172.33060 KRW
50 JMD430.82650 KRW
100 JMD861.65300 KRW
250 JMD2154.13250 KRW
500 JMD4308.26500 KRW
1000 JMD8616.53000 KRW
2000 JMD17233.06000 KRW
5000 JMD43082.65000 KRW
10000 JMD86165.30000 KRW