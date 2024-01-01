Güney Kore wonundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile KRW → JMD çevirin

1.000 krw
117,24 jmd

1.00000 KRW = 0.11724 JMD

09:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10.931951.35411.539760.79697283.02971.347357.1936
1 EUR1.07311.452951.652170.85512589.09091.445717.71873
1 CAD0.7384980.68825511.137110.58856261.31730.9950155.31246
1 AUD0.649450.6052660.8794210.51759353.92360.8750364.67188

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Güney Kore wonundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

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KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Jamaika Doları
1 KRW0.11724 JMD
5 KRW0.58622 JMD
10 KRW1.17243 JMD
20 KRW2.34486 JMD
50 KRW5.86215 JMD
100 KRW11.72430 JMD
250 KRW29.31075 JMD
500 KRW58.62150 JMD
1000 KRW117.24300 JMD
2000 KRW234.48600 JMD
5000 KRW586.21500 JMD
10000 KRW1172.43000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Güney Kore Wonu
1 JMD8.52928 KRW
5 JMD42.64640 KRW
10 JMD85.29280 KRW
20 JMD170.58560 KRW
50 JMD426.46400 KRW
100 JMD852.92800 KRW
250 JMD2132.32000 KRW
500 JMD4264.64000 KRW
1000 JMD8529.28000 KRW
2000 JMD17058.56000 KRW
5000 JMD42646.40000 KRW
10000 JMD85292.80000 KRW