50,000 وون كوري جنوبي إلى دولار جامايكي

حوّل KRW إلى JMD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.1141 JMD

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى JMD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى JMD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى JMD اليوم

KRWJMD
1000 KRW114.14 JMD
2000 KRW228.28 JMD
5000 KRW570.71 JMD
10000 KRW1,141.41 JMD
20000 KRW2,282.82 JMD
30000 KRW3,424.23 JMD
40000 KRW4,565.64 JMD
50000 KRW5,707.05 JMD
60000 KRW6,848.46 JMD
45000000 KRW5,136,345 JMD
75000000 KRW8,560,575 JMD
78000000 KRW8,902,998 JMD
100000000 KRW11,414,100 JMD
330000000 KRW37,666,530 JMD
500000000 KRW57,070,500 JMD
1800000000 KRW205,453,800 JMD
1900000000 KRW216,867,900 JMD
10000000000 KRW1,141,410,000 JMD
15200000000 KRW1,734,943,200 JMD
36100000000 KRW4,120,490,100 JMD
45600000000 KRW5,204,829,600 JMD
JMDKRW
1 JMD9 KRW
5 JMD44 KRW
10 JMD88 KRW
20 JMD175 KRW
50 JMD438 KRW
100 JMD876 KRW
250 JMD2,190 KRW
500 JMD4,381 KRW
1000 JMD8,761 KRW
2000 JMD17,522 KRW
5000 JMD43,806 KRW
10000 JMD87,611 KRW

الأسئلة الشائعة