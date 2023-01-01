5 دولار جامايكي إلى وون كوري جنوبي

تحويل JMD إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

٥ jmd
٤٣ krw

1.00000 JMD = 8.66213 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / وون كوريا الجنوبية
1 JMD8.66213 KRW
5 JMD43.31065 KRW
10 JMD86.62130 KRW
20 JMD173.24260 KRW
50 JMD433.10650 KRW
100 JMD866.21300 KRW
250 JMD2165.53250 KRW
500 JMD4331.06500 KRW
1000 JMD8662.13000 KRW
2000 JMD17324.26000 KRW
5000 JMD43310.65000 KRW
10000 JMD86621.30000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دولار جامايكي
1 KRW0.11545 JMD
5 KRW0.57722 JMD
10 KRW1.15445 JMD
20 KRW2.30890 JMD
50 KRW5.77225 JMD
100 KRW11.54450 JMD
250 KRW28.86125 JMD
500 KRW57.72250 JMD
1000 KRW115.44500 JMD
2000 KRW230.89000 JMD
5000 KRW577.22500 JMD
10000 KRW1154.45000 JMD