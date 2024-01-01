50 000 южнокорейских вон в ямайские доллары

Сконвертируйте KRW в JMD по реальному обменному курсу

₩1,000 KRW = J$0,1132 JMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса KRW к JMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 KRW в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11690,1199
Низкий0,11270,1127
В среднем0,11490,1167
Изменение-3.13%-1.12%
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Соотношение 1 KRW к JMD

За последние 30 дней максимальный курс KRW к JMD составил 0,1169, а минимальный — 0,1127. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1149. Изменение курса KRW к JMD в процентном соотношении составило -3.13.

За последние 90 дней максимальный курс KRW к JMD составил 0,1199, а минимальный — 0,1127. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1167. Изменение курса KRW к JMD в процентном соотношении составило -1.12.

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Популярные валюты

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9331,3911,5190,77484,3891,3257,185
1 EUR1,07211,4911,6280,8390,4571,4217,701
1 CAD0,7190,67111,0920,55660,6680,9535,165
1 AUD0,6580,6140,91610,5155,5580,8724,73

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Как произвести расчет конвертации из южнокорейских вон в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KRW из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KRW в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для южнокорейских вон

KRW в USD

KRW в EUR

KRW в CAD

KRW в AUD

KRW в GBP

KRW в INR

KRW в SGD

KRW в CNY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Южно-Корейский вон / Ямайский доллар
1 KRW0,11320 JMD
5 KRW0,56598 JMD
10 KRW1,13196 JMD
20 KRW2,26392 JMD
50 KRW5,65980 JMD
100 KRW11,31960 JMD
250 KRW28,29900 JMD
500 KRW56,59800 JMD
1000 KRW113,19600 JMD
2000 KRW226,39200 JMD
5000 KRW565,98000 JMD
10000 KRW1 131,96000 JMD
20000 KRW2 263,92000 JMD
30000 KRW3 395,88000 JMD
40000 KRW4 527,84000 JMD
50000 KRW5 659,80000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Южно-Корейский вон
1 JMD8,83423 KRW
5 JMD44,17115 KRW
10 JMD88,34230 KRW
20 JMD176,68460 KRW
50 JMD441,71150 KRW
100 JMD883,42300 KRW
250 JMD2 208,55750 KRW
500 JMD4 417,11500 KRW
1000 JMD8 834,23000 KRW
2000 JMD17 668,46000 KRW
5000 JMD44 171,15000 KRW
10000 JMD88 342,30000 KRW