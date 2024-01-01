20 000 южнокорейских вон в ямайские доллары
Сконвертируйте KRW в JMD по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса KRW к JMD
1 KRW = 0,11320 JMD
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|1 KRW в JMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1169
|0,1199
|Низкий
|0,1127
|0,1127
|В среднем
|0,1149
|0,1167
|Изменение
|-3.13%
|-1.12%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 KRW к JMD
За последние 30 дней максимальный курс KRW к JMD составил 0,1169, а минимальный — 0,1127. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1149. Изменение курса KRW к JMD в процентном соотношении составило -3.13.
За последние 90 дней максимальный курс KRW к JMD составил 0,1199, а минимальный — 0,1127. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1167. Изменение курса KRW к JMD в процентном соотношении составило -1.12.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из южнокорейских вон в ямайские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KRW из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KRW в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Южно-Корейский вон / Ямайский доллар
|1 KRW
|0,11320 JMD
|5 KRW
|0,56598 JMD
|10 KRW
|1,13196 JMD
|20 KRW
|2,26392 JMD
|50 KRW
|5,65980 JMD
|100 KRW
|11,31960 JMD
|250 KRW
|28,29900 JMD
|500 KRW
|56,59800 JMD
|1000 KRW
|113,19600 JMD
|2000 KRW
|226,39200 JMD
|5000 KRW
|565,98000 JMD
|10000 KRW
|1 131,96000 JMD
|20000 KRW
|2 263,92000 JMD
|30000 KRW
|3 395,88000 JMD
|40000 KRW
|4 527,84000 JMD
|50000 KRW
|5 659,80000 JMD
|Обменные курсы Ямайский доллар / Южно-Корейский вон
|1 JMD
|8,83423 KRW
|5 JMD
|44,17115 KRW
|10 JMD
|88,34230 KRW
|20 JMD
|176,68460 KRW
|50 JMD
|441,71150 KRW
|100 JMD
|883,42300 KRW
|250 JMD
|2 208,55750 KRW
|500 JMD
|4 417,11500 KRW
|1000 JMD
|8 834,23000 KRW
|2000 JMD
|17 668,46000 KRW
|5000 JMD
|44 171,15000 KRW
|10000 JMD
|88 342,30000 KRW