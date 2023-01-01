وون كوري جنوبي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل KRW إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
356.46 kzt

1.00000 KRW = 0.35646 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 17:49 UTC
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KRW إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066688.67131.436231.658790.963318.2837
1GBP1.1535411.2304102.2891.65681.913531.111221.0915
1USD0.937550.812744183.13451.346551.555210.9031517.142
1INR0.01127760.009776250.012028710.01619720.01870720.01086370.206196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / تنغي كازاخستاني
1 KRW0.35646 KZT
5 KRW1.78230 KZT
10 KRW3.56460 KZT
20 KRW7.12920 KZT
50 KRW17.82300 KZT
100 KRW35.64600 KZT
250 KRW89.11500 KZT
500 KRW178.23000 KZT
1000 KRW356.46000 KZT
2000 KRW712.92000 KZT
5000 KRW1782.30000 KZT
10000 KRW3564.60000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / وون كوريا الجنوبية
1 KZT2.80536 KRW
5 KZT14.02680 KRW
10 KZT28.05360 KRW
20 KZT56.10720 KRW
50 KZT140.26800 KRW
100 KZT280.53600 KRW
250 KZT701.34000 KRW
500 KZT1402.68000 KRW
1000 KZT2805.36000 KRW
2000 KZT5610.72000 KRW
5000 KZT14026.80000 KRW
10000 KZT28053.60000 KRW