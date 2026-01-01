2,000 وون كوري جنوبي إلى تينغ كازاخستاني

حوّل KRW إلى KZT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.3316 KZT

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى KZT،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى KZT متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى KZT اليوم

KRWKZT
1000 KRW331.62 KZT
2000 KRW663.24 KZT
5000 KRW1,658.10 KZT
10000 KRW3,316.20 KZT
20000 KRW6,632.40 KZT
30000 KRW9,948.60 KZT
40000 KRW13,264.80 KZT
50000 KRW16,581 KZT
60000 KRW19,897.20 KZT
45000000 KRW14,922,900.00 KZT
75000000 KRW24,871,500.00 KZT
78000000 KRW25,866,360.00 KZT
100000000 KRW33,162,000.00 KZT
330000000 KRW109,434,600.00 KZT
500000000 KRW165,810,000 KZT
1800000000 KRW596,916,000 KZT
1900000000 KRW630,078,000 KZT
10000000000 KRW3,316,200,000.00 KZT
15200000000 KRW5,040,624,000 KZT
36100000000 KRW11,971,482,000 KZT
45600000000 KRW15,121,872,000.00 KZT
KZTKRW
1 KZT3 KRW
5 KZT15 KRW
10 KZT30 KRW
20 KZT60 KRW
50 KZT151 KRW
100 KZT302 KRW
250 KZT754 KRW
500 KZT1,508 KRW
1000 KZT3,016 KRW
2000 KZT6,031 KRW
5000 KZT15,078 KRW
10000 KZT30,155 KRW

الأسئلة الشائعة