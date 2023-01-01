وون كوري جنوبي إلى متكال موزمبيقي

تحويل KRW إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
47.65 mzn

1.00000 KRW = 0.04765 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:52 UTC
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KRW إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0667588.68371.436271.658890.963318.2983
1GBP1.1535411.23055102.3011.656811.913611.111221.108
1USD0.93740.812645183.13451.34641.555090.9030517.1533
1INR0.0112760.009775060.012028710.01619540.01870570.01086250.206332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / ميثامبيكان
1 KRW0.04765 MZN
5 KRW0.23827 MZN
10 KRW0.47654 MZN
20 KRW0.95308 MZN
50 KRW2.38270 MZN
100 KRW4.76539 MZN
250 KRW11.91348 MZN
500 KRW23.82695 MZN
1000 KRW47.65390 MZN
2000 KRW95.30780 MZN
5000 KRW238.26950 MZN
10000 KRW476.53900 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / وون كوريا الجنوبية
1 MZN20.98470 KRW
5 MZN104.92350 KRW
10 MZN209.84700 KRW
20 MZN419.69400 KRW
50 MZN1049.23500 KRW
100 MZN2098.47000 KRW
250 MZN5246.17500 KRW
500 MZN10492.35000 KRW
1000 MZN20984.70000 KRW
2000 MZN41969.40000 KRW
5000 MZN104923.50000 KRW
10000 MZN209847.00000 KRW