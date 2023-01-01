وون كوري جنوبي إلى سيدي غاني

تحويل KRW إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٨٫٣٦ ghs

1.00000 KRW = 0.00836 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:48 UTC
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KRW إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066788.67961.436421.658680.963518.2981
1GBP1.153411.2305102.2971.656991.913391.111321.1079
1USD0.937450.812678183.13451.34661.554970.9032517.1539
1INR0.01127660.009775460.012028710.01619780.01870420.01086490.206339

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Ghanaian Cedi
1 KRW0.00836 GHS
5 KRW0.04180 GHS
10 KRW0.08359 GHS
20 KRW0.16719 GHS
50 KRW0.41797 GHS
100 KRW0.83594 GHS
250 KRW2.08985 GHS
500 KRW4.17969 GHS
1000 KRW8.35939 GHS
2000 KRW16.71878 GHS
5000 KRW41.79695 GHS
10000 KRW83.59390 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / وون كوريا الجنوبية
1 GHS119.62600 KRW
5 GHS598.13000 KRW
10 GHS1196.26000 KRW
20 GHS2392.52000 KRW
50 GHS5981.30000 KRW
100 GHS11962.60000 KRW
250 GHS29906.50000 KRW
500 GHS59813.00000 KRW
1000 GHS119626.00000 KRW
2000 GHS239252.00000 KRW
5000 GHS598130.00000 KRW
10000 GHS1196260.00000 KRW