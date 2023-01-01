وون كوري جنوبي إلى بالبوا بنمي

تحويل KRW إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
0.75 pab

1.00000 KRW = 0.00075 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 17:53 UTC
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KRW إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0667588.68371.436271.658890.963318.2983
1GBP1.1535411.23055102.3011.656811.913611.111221.108
1USD0.93740.812645183.13451.34641.555090.9030517.1533
1INR0.0112760.009775060.012028710.01619540.01870570.01086250.206332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فوز كوريان جنوب

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Panamanian Balboa
1 KRW0.00075 PAB
5 KRW0.00373 PAB
10 KRW0.00746 PAB
20 KRW0.01493 PAB
50 KRW0.03732 PAB
100 KRW0.07463 PAB
250 KRW0.18659 PAB
500 KRW0.37317 PAB
1000 KRW0.74634 PAB
2000 KRW1.49268 PAB
5000 KRW3.73170 PAB
10000 KRW7.46341 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / وون كوريا الجنوبية
1 PAB1339.87000 KRW
5 PAB6699.35000 KRW
10 PAB13398.70000 KRW
20 PAB26797.40000 KRW
50 PAB66993.50000 KRW
100 PAB133987.00000 KRW
250 PAB334967.50000 KRW
500 PAB669935.00000 KRW
1000 PAB1339870.00000 KRW
2000 PAB2679740.00000 KRW
5000 PAB6699350.00000 KRW
10000 PAB13398700.00000 KRW