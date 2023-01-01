وون كوري جنوبي إلى نيراس نيجيري

تحويل KRW إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
578.08 ngn

1.00000 KRW = 0.57808 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:53 UTC
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KRW إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0667588.68371.436271.658890.963318.2983
1GBP1.1535411.23055102.3011.656811.913611.111221.108
1USD0.93740.812645183.13451.34641.555090.9030517.1533
1INR0.0112760.009775060.012028710.01619540.01870570.01086250.206332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / النيرة النيجيرية
1 KRW0.57808 NGN
5 KRW2.89040 NGN
10 KRW5.78080 NGN
20 KRW11.56160 NGN
50 KRW28.90400 NGN
100 KRW57.80800 NGN
250 KRW144.52000 NGN
500 KRW289.04000 NGN
1000 KRW578.08000 NGN
2000 KRW1156.16000 NGN
5000 KRW2890.40000 NGN
10000 KRW5780.80000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / وون كوريا الجنوبية
1 NGN1.72986 KRW
5 NGN8.64930 KRW
10 NGN17.29860 KRW
20 NGN34.59720 KRW
50 NGN86.49300 KRW
100 NGN172.98600 KRW
250 NGN432.46500 KRW
500 NGN864.93000 KRW
1000 NGN1729.86000 KRW
2000 NGN3459.72000 KRW
5000 NGN8649.30000 KRW
10000 NGN17298.60000 KRW