وون كوري جنوبي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل KRW إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
١٫٣٧ bam

1.00000 KRW = 0.00137 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 17:43 UTC
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KRW إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066688.67131.436231.658790.963518.3035
1GBP1.1534711.2303102.281.656661.913371.1113721.1127
1USD0.937550.81281183.13451.346551.555210.9033517.1606
1INR0.01127760.009777050.012028710.01619720.01870720.01086610.20642

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 KRW0.00137 BAM
5 KRW0.00686 BAM
10 KRW0.01372 BAM
20 KRW0.02744 BAM
50 KRW0.06859 BAM
100 KRW0.13719 BAM
250 KRW0.34296 BAM
500 KRW0.68593 BAM
1000 KRW1.37185 BAM
2000 KRW2.74370 BAM
5000 KRW6.85925 BAM
10000 KRW13.71850 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / وون كوريا الجنوبية
1 BAM728.94300 KRW
5 BAM3644.71500 KRW
10 BAM7289.43000 KRW
20 BAM14578.86000 KRW
50 BAM36447.15000 KRW
100 BAM72894.30000 KRW
250 BAM182235.75000 KRW
500 BAM364471.50000 KRW
1000 BAM728943.00000 KRW
2000 BAM1457886.00000 KRW
5000 BAM3644715.00000 KRW
10000 BAM7289430.00000 KRW